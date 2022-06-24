Дмитрий Кулеба отметил, что россияне пытаются скрыть свое небезразличие к поддержке Украины.

Власти Российской Федерации пытаюсь показать безразличие к поддержке Украины со стороны Запада. Данная ситуация лишь раздражает Кремль

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Так украинский дипломат отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о формировании коалиции против России.

"Им глубоко не безразлично, они бы охотно хотели остановить этот процесс, но этой возможности не имеют. И эти заявления Лаврова - это проявление раздражения", - отметил Кулеба.

При этом он указал, что формирование коалиции против агрессора – естественный процесс

"Но всегда, когда есть страна, которая становится агрессором, против нее формируется коалиция государств, которые хотят поставить ее на место, поэтому нет никакой проблемы, что формируется коалиция, но она против страны, которая является агрессором и преступником", - подытожил дипломат

Как ранее сообщал УНИАН, на четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия не нападала на Украину".

При этом Лавров был крайне возмущен тем, что Украина получила дальнобойное оружие. Позже в России и вовсе обвинили Польшу в намерении оккупировать западную часть Украины.

24 июня МИД РФ в очередной раз отметился скандальным и неаргументированным заявлением по НАТО и Европейскому Союзу. На этот раз он обвинил военный и политический блоки в подготовке к войне с РФ.

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