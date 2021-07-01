Комелова и Синявского обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

В Украине за государственную измену и посягательство на территориальную целостность страны будут заочно судить двух руководителей инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", лидером которого является народный депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя, обвинительные акты в отношении представителей "Украинской выбора" направлены в суд.

Досудебным расследованием установлено, что они своими действиями активно способствовали оккупации Крымского полуострова.

Обвиняемые активно участвовали в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова Крым в 2014 году, в частности в качестве наблюдателей на "участках" в составе незаконных избирательных комиссий. Также обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение "референдума" в городе Севастополе.

Кроме того, указанные граждане Украины входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя".

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет об Иване Комелове и Александре Синявском, которые возглавляли инициативные группы "Украинского выбора" в Севастополе.

Деятельность "Украинско выбора" в Крыму

9 июня Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров о предоставлении разрешения по обновленному законодательству на проведение специального досудебного расследования в отноошении Комелова и Синявского.

Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

По данным СБУ, участники "Украинского выбора" способствовали проведению в марте 2014 года незаконного референдума и выборов в АР Крым и в городе Севастополь.

Досудебным следствием уже установлено, что члены движения во время оккупации полуострова и после нее активно поддерживали и поддерживают незаконно созданные органы власти. Они стали членами избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

Кроме того, они противоправно преследовали проукраински настроенных активистов, захватывали административные здания органов власти Украины и осуществляли охрану незаконно созданных избирательных участков в АР Крым и в Севастополе во время проведения так называемого "референдума" 16 марта 2014 года.

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Автор: Антонина Доломанжи