В Украине Медведчука подозревают в госизмене.

Кум Путина, глава политсовета партии ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук подал в Европейский суд по правам человека жалобу на «незаконные действия украинской власти».

Об этом сообщается на сайте сопартийца Медведчука, народного депутата Рената Кузьмина.

Отмечается, что Медведчук обвинил «действующий режим» в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

Утверждается, что дело может быть рассмотрено в приоритетном порядке, и решения долго ждать не придется.

Опубликованы также копия заполненного Медведчуком формуляра для обращения в ЕСПЧ и скан чека за отправку корреспонденции в Страсбург.

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Дело Медведчука

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

1 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретное военное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Луч».

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Казак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

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Автор: Дмитрий Захаров