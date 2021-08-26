Глава МИД выразил удовлетворение той программой визита, которая согласована на данный момент.

Программа визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки еще окончательно не финализирована.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНИАН.

"Программа находится на стадии финализации. Пока в том проекте, который у нас есть по состоянию на сейчас, мне все нравится. Мы получим то, что хотели. Что касается энергетической повести дня, то она, безусловно, будет одной из ключевых, и очень помог тот факт, что на "Крымской платформе" Соединенные Штаты были представлены министром энергетики", - сказал Кулеба.

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Визит Зеленского в США

В Вашингтоне встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов Джо Байдена перенесена на 31 августа. Изначально встреча глав двух государств в Белом доме планировалась на 30 августа.

Зеленский в рамках визита в США намерен обратиться к Байдену по поводу развития и усиления флота Украины.

Также президент Украины намерен посетить штат Калифорния. В частности, планирует создать новые возможности для взаимодействия Украины и США в сферах IT-технологий и в космической индустрии.

В то же время осведомленные источники УНИАН в дипломатических кругах сообщили, что планируется выступление Зеленского в Стэнфордском университете. Также сейчас проходит процесс согласования встречи с предпринимателем, бизнес-магнатом, изобретателем и основателем SpaceX Илоном Маском. Еще предстоит встреча с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

Автор: Виталий Саенко