Ранее встреча Зеленского и Байдена в Белом доме планировалась на 30 августа.

В Вашингтоне встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена перенесена на один день - на 31 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США, президентов Байдена и Зеленского, состоится 31 августа. Мы договорились с Соединенными Штатами о переносе этой даты на один день, в частности из-за того, что формат встречи президентов был расширен, и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате с глазу на глаз", - рассказал Кулеба.

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Ранее встреча Зеленского и Байдена в Белом доме ожидалась на 30 августа.

Визит Зеленского в США: ожидаемые результаты

Перед визитом Зеленского к Байдену, Офис президента обнародовал "дорожную карту" с ожидаемыми результатами встречи. По словам экс-посла, цель документа – имплементация стратегического партнерства Украины и США.

"Вопрос взаимодействия с США, которые являются ключевым нашим стратегическим партнером, должен быть шире в обсуждении, чем просто внутри каких-то кабинетов", - пояснил Чалый.

"Дорожная карта" содержит конкретные предложения по сотрудничеству Украины с США на следующие 2 года. Речь идет о сферах безопасности и обороны, политики и дипломатии, энергетики, экономики и др. Документ касается и вопроса въезда и выезда украинцев и американцев в страны-партнеры. Кроме этого, поднимает вопрос верховенства права и внутренних реформ, с которыми США помогают Украине.

Автор: Виталий Саенко