Глава Минобороны Нидерландов, высказываясь о движении Украины в Альянс, упомянул о борьбе с коррупцией.

Для того, чтобы 32 государства-члена НАТО достигли консенсуса насчет приглашение Украины, им нужно согласовать четкие критерии, которым наша страна должна для этого соответствовать.

Еще должны быть согласованы другие критерии, которым украинское государство должно соответствовать, чтобы позже стать членом НАТО, приводит Reuters слова главы Минобороны Нидерландов Рубена Брекельманса, сказанные в Брюселе после встречи министров обороны стран-членов Альянса.

"Если изначально не будет такой ясности, я не думаю, что 32 союзника согласятся предоставить приглашение", - сказал чиновник журналистам.

Видео дня

Отвечая на вопрос о том, какие условия необходимо выполнить Украине, министр упомянул борьбу с коррупцией:

"Если вы хотите модернизировать украинские вооруженные силы и привлечь к этому другие страны, то я могу себе представить, что вы также захотите оценить прогресс, достигнутый украинцами в этом направлении".

Важные новости Украины - что сообщалось о сближении с НАТО

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение на ее землю. Позже - летом этого года, на саммите Альянса в Вашингтоне все государства Альянса подтвердили, что наша страна находится на пути к членству в этом военно-политическом блоке.

Президент Владимир Зеленский в октябре в Верховной Раде презентовал украинцам план победы, и первый пункт документа предусматривает приглашение нашей страны в НАТО. Украинский лидер утверждал, что наша страна достойна стать 33 членом Альянса. По сведениям Белого дома, у союзников по Альянсу пока нет согласия насчет того, чтобы предоставить Украине приглашение.

Вас также могут заинтересовать новости: