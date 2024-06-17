Подавляющее большинство украинцев не подвергают сомнению легитимность действующего главы государства.

Подавляющее большинство (70%) опрошенных украинцев считают, что Владимир Зеленский должен оставаться президентом Украины до конца военного положения. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26 мая - 1 июня.

Отмечается, что во время интервью респондентов просили выразить согласие или несогласие с рядом утверждений. Одно из них: "Зеленский должен быть президентом до конца военного положения".

"70% респондентов согласились с тем, что В. Зеленский должен оставаться президентом до конца военного положения (не согласны с этим - 22%). В зависимости от региона проживания с этим согласны 65-74% респондентов, то есть подавляющее большинство украинцев не подвергают сомнению легитимность президента", - говорится в результатах опроса. Видео дня

Кроме того, большинство украинцев (56%) скорее или полностью одобряют деятельность Зеленского на посту президента Украины (скорее или полностью не одобряют - 37%).

Отмечается, что в предыдущем опросе в сентябре 2023 года 77% одобряли его деятельность.

"Соответственно, уровень одобрения заметно снизился, однако остается на высоком уровне", - указывают социологи.

Также респондентов просили ответить, какое из восьми слов / словосочетаний лучше описывает отношение к президенту.

"Хотя действительно есть тенденция к снижению доли тех, кто относится к президенту с восхищением (с 33% в июле 2022 года до 8% сейчас), но в целом большинство украинцев (69%) имеют нейтрально-положительное отношение (с более выраженной нейтральностью, сдержанностью)", - показало исследование.

Отмечается также, что большинство украинцев (58%) согласны с утверждением: "Украинская власть не должна идти на компромиссы в переговорах. Украина будет продолжать борьбу, сколько потребуется" (не согласны с таким утверждением - 30%).

"Доля тех, кто согласен с этим утверждением, снизилась с последние два года (в мае 2022 года показатель был 80%), однако сейчас все равно большинство украинцев выступают за продолжение борьбы столько, сколько потребуется. При этом 65% согласны с утверждением, что результаты возможных переговоров с Россией должны быть вынесены на референдум (не согласны с этим - 25%)", - отмечают социологи.

*** Опрос КМИС был проведен в рамках проекта "MOBILISE", который имеет целью понять детерминанты "мобилизации" (в более широком смысле политической мобилизации общества / граждан, а не только военного призыва) дома и за рубежом с помощью многоволнового, национально репрезентативного панельного исследования.

В мае 2024 года вопросы были добавлены в регулярный "Омнибус" КМИС: опрос был проведен в течение 26 мая - 1 июня, методом телефонных интервью были опрошены 2 тыс. 11 взрослых жителей подконтрольных правительству Украины территорий.

Владимир Зеленский - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский прокомментировал участие РФ во втором саммите мира. Он отметил, что присутствие России на втором саммите мира может свидетельствовать о ее решении закончить войну.

Относительно переговоров с Россией, Зеленский отметил, что они могут начаться хоть завтра: "Россия завтра может начать с нами переговоры, не дожидаясь ничего. Если они выйдут из наших законных территорий. Это и есть просто уважение к уставу ООН", - подчеркнул он.

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