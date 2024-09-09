Эти дебаты станут вторыми в рамках президентской гонки 2024 года, которые начались после выхода президента Джо Байдена из избирательной кампании.

По результатам опроса The New York Times/Сиенского колледжа, который проводился с 3 по 6 сентября, вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп получили почти одинаковую поддержку потенциальных избирателей. Харрис набрала 47%, а Трамп - 48%. Этот опрос проводится на фоне повышенного внимания к предстоящим президентским дебатам, которые состоятся 5 ноября.

Борьба за штаты

Хотя на национальном уровне результаты опросов показывают практически равные позиции между Харрис и Трампом, ситуация в колеблющихся штатах остается более напряженной. По данным The Hill/Decision Desk HQ, в таких ключевых штатах, как Джорджия и Аризона, результаты опросов показывают минимальное преимущество Харрис. В Джорджии она опережает Трампа лишь на 0,4%, а в Аризоне их поддержка почти одинакова.

Кампания бывшего сенатора делает акцент на привлечении поддержки женщин и молодых избирателей, тогда как Трамп концентрируется на привлечении избирателей из рабочего класса и сельских районов.

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Общая политическая ситуация в целом

Кроме того, опрос Times/Siena показал, что 60% американцев считают, что страна движется по неправильному пути, тогда как только 30% уверены в правильности выбранного курса. Это отражает общее недовольство экономической ситуацией и социальной поляризацией в стране, что также влияет на результат выборов.

Средний показатель национальных опросов, по данным The Hill/Decision Desk HQ, свидетельствует о преимуществе Харрис на 3,8% над Трампом. Харрис получает поддержку 49,5% избирателей, тогда как Трамп имеет 45,7%.

Несмотря на это, Трамп сохраняет прочную поддержку среди республиканского электората, особенно в южных штатах и на среднем западе. В свою очередь, Харрис получает сильную поддержку в крупных городах и среди молодых избирателей.

Что известно о дебатах между Харрис и Трампом

В конце августа Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии. Политик пообещала, что в случае избрания на пост президента, будет поддерживать Украину.

Харрис, вице-президент США и бывший сенатор, заняла ведущую роль в кампании после отказа Байдена. Ее политический путь связан с социальными реформами, правами женщин и борьбой с расовой несправедливостью. В это время Дональд Трамп, который уже дважды баллотировался на пост президента, снова борется за возвращение в Белый дом после поражения в 2020 году.

Национальные дебаты между Харрис и Трампом станут одним из главных событий президентской кампании 2024 года и могут существенно повлиять на отношение избирателей к обоим кандидатам.

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