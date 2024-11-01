Украина достигает "точки истощения", пишет издание.

Кто бы ни победил на президентских выборах в США, он должен будет принять немедленные решения, которые определят судьбу Украины, пишет Reuters.

Как пишет издание, среди украинских бойцов бытует мнение, что Третья мировая война уже началась, и недавние события действительно указывают на то, что война в Украине быстро интернационализируется.

"Президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что правительство Киева хочет членства в НАТО и ЕС как части любой сделки по отчуждению территории, а также масштабного пакета военной помощи для сдерживания России от нового нападения в будущем. Но ни администрация Дональда Трампа, ни Камалы Харрис, похоже, не готовы предложить этого", - говорится в статье.

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Отмечается, что больше всего украинцев беспокоит сценарий, при котором Киев заставят заключить сделку без долгосрочных гарантий безопасности и адекватной защиты.

"Комментарии Трампа говорят о том, что он уже рассматривает это как немедленный вариант после вступления в должность, и даже если он этого не сделает, контролируемый республиканцами Конгресс может наложить ограничения на дальнейшие поставки оружия США, - добавили в Reuters.

Кроме того, указывается, что выборы в США пройдут на фоне военной перенапряженности на Ближнем Востоке, в Азии и Европе, а также резко растущего военного влияния Китая и готовности России разорвать международный свод правил.

"Азиатские и европейские союзники Америки перевооружаются, чтобы заполнить этот пробел, но, возможно, слишком медленно - и тем временем Украина достигает точки истощения. Если Украина падет или даже если Запад просто публично ее бросит, это может подтолкнуть Китай выступить против все еще неподготовленного Тайваня, а также, возможно, Россию против стран Балтии в надежде навсегда разрушить альянс НАТО", - говорится в статье.

Выборы в США: заявление Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не заставят отказаться от временно оккупированных Россией территорий после выборов в США:

"Украина, в любом случае, конституционно не имеет права отказываться от своих законных государственных территорий. И поэтому, юридически это просто невозможно. Чтобы там Путин не придумывал...".

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