Украинская власть уверена, что после того, как пройдут президентские выборы в США 2024, американская сторона продолжит поддерживать нашу страну.
Поддержка Украины не является благотворительностью, это вклад в трансатлантическую безопасность, и "мы уверены, что эта поддержка будет продолжена", рассказал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига в Монреале после конференции, на которой обсуждали вопрос возвращения из РФ пленных украинцев. Его слова приводит Reuters.
По его словам, Киев уверен в поддержке со стороны Вашингтона, поскольку защищают такую же ценность, как и американцы - демократию.
"И эта война - не война за Украину, эта война - за восстановление мирового порядка", - подчеркнул глава МИДа.
Сибига подчеркнул, что Украину поддерживают как члены Демократической партии, так и Республиканской:
"У нас сильная двухпартийная поддержка, как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. И, конечно, у нас сильная поддержка американского народа", - сказал министр.
Стоит отметить, что американские президентские выборы должны состояться 5 ноября.
Выборы в США 2024 - что уже сообщалось
За президентское кресло соперничают демократ, вице-президент Штатов Камала Харрис и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.
Харрис обещала помогать Киеву противостоять российской агрессии в случае победы в избирательной гонке. Трамп же скептически высказывался насчет помощи Украине, а также говорил, что украинская власть могла избежать войны. При этом он обещал, что в случае победы сможет быстро завершить войну.
Харрис утверждала, что ее оппонент, заполучив президентское кресло, не будет помогать украинца. Кроме того, она сказала, что быстрое решение "украинского вопроса", о котором говорил Трамп, заключается в том, чтобы Киев сдался.