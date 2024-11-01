В Украине идет война за восстановление мирового порядка, подчеркнул глава украинского МИДа.

Украинская власть уверена, что после того, как пройдут президентские выборы в США 2024, американская сторона продолжит поддерживать нашу страну.

Поддержка Украины не является благотворительностью, это вклад в трансатлантическую безопасность, и "мы уверены, что эта поддержка будет продолжена", рассказал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига в Монреале после конференции, на которой обсуждали вопрос возвращения из РФ пленных украинцев. Его слова приводит Reuters.

По его словам, Киев уверен в поддержке со стороны Вашингтона, поскольку защищают такую же ценность, как и американцы - демократию.

Видео дня

"И эта война - не война за Украину, эта война - за восстановление мирового порядка", - подчеркнул глава МИДа.

Сибига подчеркнул, что Украину поддерживают как члены Демократической партии, так и Республиканской:

"У нас сильная двухпартийная поддержка, как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. И, конечно, у нас сильная поддержка американского народа", - сказал министр.

Стоит отметить, что американские президентские выборы должны состояться 5 ноября.

Выборы в США 2024 - что уже сообщалось

За президентское кресло соперничают демократ, вице-президент Штатов Камала Харрис и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.

Харрис обещала помогать Киеву противостоять российской агрессии в случае победы в избирательной гонке. Трамп же скептически высказывался насчет помощи Украине, а также говорил, что украинская власть могла избежать войны. При этом он обещал, что в случае победы сможет быстро завершить войну.

Харрис утверждала, что ее оппонент, заполучив президентское кресло, не будет помогать украинца. Кроме того, она сказала, что быстрое решение "украинского вопроса", о котором говорил Трамп, заключается в том, чтобы Киев сдался.

Вас также могут заинтересовать новости: