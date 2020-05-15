Тимошенко поинтересовалась у ведущей Мосейчук, довольна ли она первым годом Зеленского

Глава "Батькивщины" спросила, устраивают ли телеведущую Наталью Мосейчук результаты первого года пребывания Зеленского на посту президента.

Глава фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время эфира общественно-политического ток-шоу "Право на владу" поинтересовалась у телеведущей шоу Натальи Мосейчук, довольна ли она президентством Зеленского.

Как пишет ТСН, обсуждая итоги деятельности Владимира Зеленского за год президентства, Тимошенко захотела узнать мнение Натальи Мосейчук.

"Сейчас, когда мы говорим об итогах, которые надо подводить за год, я хотела бы немножко поменять традицию вашей программы. Вы постоянно задаете нам вопрос - и это очень хорошо. Но вы сегодня единственный человек, который стоит над политикой. Скажите, вас лично, как гражданку Украины устраивают результаты за этот год? Только честно, как вы умеете это", - спросила Тимошенко.

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В свою очередь, телеведущая рассказала, что перед прошлогодним голосованием она консультировалась с уважаемым учителем, который высказал мнение, что Украине нужно "переключаться".

"Когда год назад у меня были сомнения относительно того, кто дальше должен возглавлять страну, я пообщалась с очень уважаемым украинским учителем. И я спросила: "Слушайте, у нас реально два претендента: Петр Алексеевич", - который был моим президентом, и я за него голосовала, и я ему очень сильно верила - "И Владимир Зеленский". И я за всеми ощущениями, потому что я чувствовала пульс страны, - я так понимала, что люди склонятся в сторону Зеленского. И я сказала: "Ваше мнение?" И он мне сказал: "Наташа, надо переключать", - отметила Мосейчук.

Тимошенко спросила, довольна ли Мосейчук первым годом. На что последняя ответила: "Тем, что страну переключили - да". После чего глава "Батькивщины" снова спросила, устраивают ли Мосейчук сегодняшние результаты.

"Качественными изменениями, я думаю, не доволен здесь каждый", - ответила Мосейчук.

Как сообщал УНИАН, Михеил Саакашвили считает, что президент Зеленский за год своей деятельности смог не потерять своих положительных качеств и не изменился в худшую сторону. Еще одним его достижением является то, что лидер страны ставит себя на уровне с народом и не проявляет высокомерия.