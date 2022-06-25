Массированные ракетные атаки России - это также подтверждение того, что системы ПВО, которые есть у партнеров, должны быть в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждая вражеская ракета - это аргумент в переговорах с партнерами и подтверждение того, что санкций против Российской Федерации недостаточно.

Об этом он заявил во время своего нового вечернего обращение.

"Каждая их ракета - это аргумент в наших переговорах с партнерами", - отметил президент.

Зеленский рассказал, что в понедельник будет участвовать в саммите "Группы семи", а на неделе состоится и саммит НАТО.

"45 ракет за половину суток и как раз накануне таких встреч. Все понятно. Еще одно подтверждение именно нашей позиции. Это подтверждение, что санкционных пакетов против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины надо больше, и что системы противовоздушной обороны – современные системы, которые есть у наших партнеров, должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине, где они сейчас и нужны. Нужны больше, чем в любом другом месте в мире", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 25 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Ровенской области. Они попали в СТО и комплекс по ремонту авто. В результате удара погибли три человека, еще четверо попали в больницу с ранениями.

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