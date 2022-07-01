По его мнению, хотя боевые действия в Украине далеко от границы, ситуация может измениться.

Венгрия радикально ускорит программу развития обороноспособности страны. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что необходимо провести быструю работу по развитию военного потенциала страны, так как ситуация в Украине очень серьезная.

Об этом сообщает ma.hu.

По его словам, НАТО еще не разобрались с ситуацией, что делать, "если украинский фронт рухнет". Премьер отметил, что есть все шансы, что фронт будет ближе к Венгрии.

Орбан также подтвердил политическую позицию, что Венгрия остается в стороне от этой войны, и повторил, что заинтересован в скорейшем ее прекращении. Он объяснил, что страна не может принести в жертву свою экономику даже в связи с событиями в мире. В Венгрии уже начали вводить ограничение цен на отдельные продукты, однако, для сдерживания "военной инфляции" нужен мир.

Как ранее сообщал УНИАН, Венгрия против того, чтобы ЕС продолжил вводить санкции против России. Там считают, что необходимы мирные переговоры.

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