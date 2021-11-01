В Украине ожидают от России добросовестного выполнения договоренностей саммита лидеров Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе, отметили в МИД.

Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию прекратить мыслить категориями войны.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Спикер прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Украина якобы пытается втянуть Россию в силовые действия.

В связи с этим Николенко подчеркнул, что Украина пытается втянуть Россию в дипломатический процесс. "За семь лет жители временно оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги для сдвига с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами", – заявил Николенко.

Читайте также"Путин – убийца?": Кулеба ответил на вопрос о президенте РФ"Призываем РФ наконец прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже в декабре 2019 года. Речь идет об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины, в том числе и на временно оккупированной территории, и выполнении других положений итогового документа", – подчеркнул спикер.

Дипломат напомнил, что Украина стремится к миру, справедливости и уважению к международному праву.

"Мы готовы к дальнейшей встрече в Нормандском формате без предварительных условий, чтобы двигаться дальше. Надеемся, что на такую встречу согласится и Россия. В то же время украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", – заявил Николенко.

Как сообщает российское агентство ТАСС, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия наблюдает за попытками украинской власти создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия.

Напомним, в 2014 году Россия захватила украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на Донбассе. РФ поддержала боевиков, которые на части востока нашей страны создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Также Россия ввела свои войска на часть Донбасса.

Ряд стран мира наказали Россию за агрессию санкциями. Позже ограничительные меры продляли и расширяли.

Автор: Виталий Саенко