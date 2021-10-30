В украинском Министерстве иностранных дел считают по меньшей мере некорректным использование таких утверждений относительно положения польского сообщества в Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили недоумение относительно заявления заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о дискриминации поляков в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Категорически отвергаем утверждения заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы "дискриминации" поляков в Украине", - сказал Николенко.

Спикер отметил, что использование таких утверждений относительно положения польского сообщества в Украине является по меньшей мере некорректным.

"Оно вводит в заблуждение наши общества, не отражает реальное состояние дружеских и партнерских отношений Украины и Польши", - подчеркнул Николенко.

"Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу", - добавил спикер.

Читайте такжеВладелец бара в Польше лишил украинца глаза"Призываем польскую сторону воздерживаться от политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах", - отметил Николенко.

Ранее, 28 октября, в Варшаве Шинковский заявил, что положение поляков в Украине ухудшается. Среди различных причин он указал на социально-экономические факторы, из-за которых поляки выезжают из Украины, а также на политику в гуманитарной сфере, в частности отсутствие урегулированных отношений между Римско-католической церковью и государством, якобы неблагоприятные положения языкового законодательства и прославление людей, связанных с Волынской трагедией.

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Автор: Виталий Саенко