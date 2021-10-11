В список санкций внесены судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, которые ответственны за применение российского законодательства в оккупированном Крыму.

В Европейском Союзе официально ввели ограничительные меры против восьми человек из Российской Федерации из-за нарушения суверенитета Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

"Совет ЕС сегодня решил применить ограничительные меры в отношении дополнительных восьми человек за активную поддержку действий и реализацию политик, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в сообщении.

В частности, в санкционный список добавлены лица, среди которых есть должностные лица правоохранительных органов - судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, которые ответственны за применение российского законодательства в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе.

"Эти лица принимали неверные решения в политически мотивированных делах, и преследовали и подавляли оппонентов незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - добавлено в сообщении.

Следовательно, теперь ограничительные меры ЕС, касающиеся нарушения территориальной целостности Украины, в целом применены против 185 человек и 48 компаний и учреждений. У всех подсанкционных физических и юридических лиц замораживаются активы, а также вводится запрет на въезд в Евросоюз.

Санкции Евросоюза из-за оккупации Россией Крыма

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года ЕС ввел санкции против 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Меры включают замораживание активов и запрет на въезд.

В список, утвержденный в 2014 году, входят так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, другие псевдочиновники Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Игорь Гиркин, бывший народный депутат Олег Царев. Среди компаний - порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая "народная милиция Донбасса", санаторий "Нижняя Ореанда", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", Национальный институт винограда и вина "Магарач", Российский национальный коммерческий банк и другие.

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Каждый раз до завершения срока действия санкций ЕС принимал решение продлить их еще на полгода. В этот санкционный список вносились коррективы относительно исключения определенных лиц из-за их смерти или расширения списка новыми именами из-за действий, которые угрожали территориальной целостности Украины.

10 сентября 2021 года Совет Европейского Союза продлил на следующие шесть месяцев до 15 марта 2022 года, ограничительные меры против 177 человек и 48 компаний за нарушение суверенитета Украины.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Виталий Саенко