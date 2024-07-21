Он замечает, что необходимо думать о том, как подготовиться к плохому сценарию.

Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий считает, что Дональд Трамп, заняв пост президента Соединенных Штатов Америки, прекратит помощь Украине.

Об этом он сказал в эфире "24 канала", отвечая на вопрос о поддержке Украины Соединенными Штатами Америки и того, как будет влиять на эту поддержку смена власти в США.

"Меня немного удивляет, если честно, почему у нас так активно это обсуждают. Почему у нас считают это вопросом каким-то сложным и дискуссионным. Мы говорим о том, что следующим главой Белого дома с очень высокой вероятностью... станет Дональд Трамп", - сказал Дикий.

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Он добавил, что это человек, который еще не в статусе президента, но "уже взял и на семь месяцев полностью прекратил нам американскую помощь".

"Семь месяцев без помощи, семь месяцев, когда прогибался и трещал фронт. Тысячи украинцев, которые могли бы жить, но погибли из-за того, что не было снарядов", - отметил военный эксперт.

Так, отметил Дикий, он не понимает, откуда вообще появляется дискуссия, прекратит ли Трамп помощь Украине, если станет президентом.

"Конечно же прекратит. Если он уже это сделал, даже еще не президентом... Можете не сомневаться, что когда он получит полномочия президента, - он остановит (предоставление помощи Украине - УНИАН) навсегда", - сказал он.

Так, подчеркнул эксперт, готовиться всегда надо к плохому сценарию, а в данном случае он еще и является "наиболее вероятным".

"Поэтому, по моему мнению, нам нечего дискутировать - прекратит Трамп или нет - нам надо принять как данность, что скорее всего прекратит", - отметил Дикий и добавил, что нужно думать о том, как подготовиться к этому.

Война в Украине - позиция Трампа

Как сообщалось, в колонке бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для Daily Mail говорится о том, что бывший президент США и кандидат на эту должность от Республиканской партии Дональд Трамп способен спасти украинское государство.

"Поговорив с Дональдом Трампом на этой неделе, я более чем когда-либо убедился в том, что у него хватит сил и смелости все исправить, спасти Украину, принести мир и остановить губительное распространение конфликта", - поделился экс-премьер.

Недавно с Трампом поговорил и президент Владимир Зеленский. В ОП сказали, что разговор был "хорошим разговором в духе взаимоуважения".

"А Трамп сказал тоже очень интересную вещь. Он сказал не верить - это его фирменная цитата - не верить фейк-ньюз о том, что его победа на выборах может быть выгодна России", - рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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