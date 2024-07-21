Республиканец мог бы заключить для мира большую сделку, считает экс-премьер Британии.

Бывший президент США и кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп способен спасти украинское государство.

Республиканец может поспособствовать достижению мира в Украине, говорится в колонке бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для Daily Mail. "Поговорив с Дональдом Трампом на этой неделе, я более чем когда-либо убедился в том, что у него хватит сил и смелости все исправить, спасти Украину, принести мир и остановить губительное распространение конфликта", - поделился экс-премьер.

Джонсон также описал возможный мирный план Трампа по Украине. "Я верю, что Трамп может положить этому конец - на правильных для Украины и Запада условиях. Подчеркиваю, что не могу быть уверен, что именно он сделает, если его выберут. Но это то, что он мог бы сделать", - полагает он.

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Экс-чиновник добавил, что республиканец "мог бы заключить для мира большую сделку, в которой Путин в конечном итоге убедится, что будущее Украины - быть свободной, суверенной и независимой европейской страной". Бывший премьер Британии считает, что для достижения мира сначала нужно укрепить нашу страну.

"…россияне используют планирующие авиабомбы, чтобы нанести значительный ущерб украинским позициям. Но украинцы не могут ответить, потому что США не разрешают им использовать ATACMS (армейские тактические ракетные системы, - Ред.) для поражения российских аэродромов, а Великобритания, к сожалению, не позволяет им использовать Storm Shadow (дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования, - Ред.)", - поделился он.

Джонсон считает, что "Трамп мог бы просто сделать то, что ему кажется естественным - положить конец бюрократической неразберихе и проволочкам, дать украинцам необходимые им разрешения, а потом, когда Путина снова оттеснят, предложить сделку".

Бывший глава британского правительства спрогнозировал, что Путину придется отступить как минимум до границ, существовавших до вторжения РФ в Украину в 2022 году. "…чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и абсолютно готовой к скорейшему вступлению", - подчеркнул экс-премьер.

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В июле экс-посол США в Германии, близкий соратник Дональда Трампа Ричард Гренелл говорил, что в случае победы республиканца на выборах президента США (должны состояться 5 ноября 2024 года), Европа будет платить больше за помощь Украине.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, поддержка Украины при президентстве Трампа может оказаться куда более существенной, чем та, которую оказывали Штаты за время, когда страной руководил нынешний глава американского государства, конкурент республиканца на президентских выборах - демократ Джо Байден.

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