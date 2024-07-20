Зеленский, в частности, рассказал Трампу о вчерашнем российском ударе по Николаеву.

Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом был "хорошим разговором в духе взаимоуважения", рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Дональд Трамп назвал разговор хорошим, и так же считаем и мы - это был хороший разговор в духе взаимоуважения. Из того, что не вошло (в официальные сообщения - ред.), но о чем стоит сказать - Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа не верить представителям тех стране, которые пытаются как-то объяснить, оправдать действия российского диктатора Путина. Никаких оправданий здесь, конечно, нет, он обычный убийца - президент так и сказал в телефонном разговоре", - сказал Никифоров в эфире телемарафона.

По его словам, Зеленский рассказал Трампу о вчерашнем российском ударе по Николаеву, во время которого снова погибли украинцы. Также в ходе беседы обсудили и осудили удар 8 июля по Киеву, по "Охматдету".

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"А Трамп сказал тоже очень интересную вещь. Он сказал не верить - это его фирменная цитата - не верить фейк-ньюз о том, что его победа на выборах может быть выгодна России", - рассказал пресс-секретарь президента.

Также, по словам Никифорова, во время разговора было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу, но об этом говорить еще очень рано - команды будут согласовывать графики и детали, когда это будет возможно.

Разговор Зеленского и Трампа

20 июля стало известно, что Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. По словам украинского лидера, он поговорил с американским политиком, чтобы поздравить его с выдвижением в кандидаты в президенты США от Республиканской партии и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании.

В свою очередь, Трамп подтвердил информацию о состоявшемся телефонном разговоре с Зеленским и назвал его "очень хорошим". Также он вновь подчеркнул, что "как следующий президент Соединенных Штатов принесет мир во всем мире и прекратит войну".

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