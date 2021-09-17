Тарас Мельничук заболел COVID-19.

Представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук попал в реанимацию из-за COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Наш Тарас Мельничук сейчас в реанимации, к сожалению. Из-за COVID. Представитель Кабмина и наш глава секретариата", - сообщил Арахамия.

Правительство назначило Мельничука новым представителем в Верховной Раде 16 июня. С 2019 года он занимает должность руководителя секретариата фракции "Слуга народа" в парламенте.

Читайте такжеДепутата Рады заметили в Санкт-Петербурге в компании патриарха РПЦ Кирилла (фото)Ранее стало известно, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков второй раз заболел COVID-19. При этом, по его словам, никаких симптомов у него не было. Он продолжает работать, но дома на самоизоляции.

Первый раз Разумков заявил о том, что заразился коронавирусом, 11 ноября 2020 года.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 сентября в Украине выросла заболеваемость COVID-19 - 6 624 новых случая за сутки. Среди инфицированных 677 детей и 105 медработников. За последние сутки госпитализированы 1 568 человек, зарегистрировано 99 летальных случаев.

Суточный показатель заболеваемости один из наибольших с середины мая. 15 мая было зафиксировано 6 796 инфицированных, после этого пошел спад.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и Киеве (426).

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Автор: Таня Поляковская