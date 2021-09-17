Животных тренировали с помощью образцов пота пациентов с коронавирусом.

Служебные собаки в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов определяют пассажиров с коронавирусом. Животных тренировали на образцах пота пациентов с COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

В июне в журнале Communications Biology обнародовали исследование, которое проходило в Дубае. Согласно данным ученых, уровень успешности обнаружения людей с COVID-19 собаками составил 98,2%.

"Обучение было немного сложным: изучить новый навык на уровне международных стандартов, а затем обучить этому собаку", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМедики Израиля утверждают, что ревакцинация в 7 раз повышает защиту от госпитализации с COVID-19В аэропортах ОАЭ всего работает 38 собак, которые проводят около 30−40 тестов в день.

Вакцинация от коронавируса

В Британии медработникам, людям старше 50-ти лет и другим группам риска официально рекомендовали сделать третью дозу прививки, поскольку это поможет выработать лучший иммунитет перед зимним сезоном. Единственное предостережение - подождать хотя бы полгода после второй дозы. Третью, так называемую бустерную дозу уже месяц колят в Израиле и планируют в многих других странах. Между тем Всемирная организация здравоохранения попросила страны отказаться от третьих доз до конца этого года.

В США федеральных служащих обязали вакцинироваться от коронавируса до 22 ноября. В указаниях для федеральных учреждений, которые были опубликованы на федеральном сайте, администрация заявила, что все ведомства должны действовать оперативно, чтобы их сотрудники были полностью вакцинированы как можно скорее и не позднее 22 ноября.

15 сентября во Франции вступает в силу обязательная вакцинация от коронавируса для медиков. Непривитых медработников в стране осталось около 300 тыс. В случае отказа от прививки им грозят отстранением от работы без выплаты зарплат.

Автор: Анастасия Горбачева