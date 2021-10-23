Вскоре Ангела Меркель покинет пост канцлера ФРГ.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая вскоре покинет эту должность, призналась: ранее не представляла, что президент РФ Владимир Путин оккупирует Крым и устроит войну на Донбассе.

Об этом говорится в интервью Меркель Suddeutsche Zeitung, которое цитирует ТСН.

Меркель рассказала, что почувствовала "значительные разногласия" с Путиным еще 10 лет назад - во время его выступления в Бундестаге. В частности, уточнила она, это касается видения распада СССР. Путин считает это "печальным событием", Берлин - "радостью окончания холодной войны, объединения Германии и европейского единства".

"При вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины - практически рядом с Евросоюзом - дойдет до таких военных столкновений", - призналась канцлер ФРГ.

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Как известно, Ангела Меркель после 16 лет во главе правительства решила не выдвигать свою кандидатуру на прошедших парламентских выборах. Вскоре она покинет эту должность, уже известно, какая у нее будет пенсия.

Ранее бывший глава МИД Павел Климкин рассказывал, как Меркель отказывалась верить в российскую агрессию против Украины. Во время визита в Киев в 2014 году она заявляла, что всегда верила Путину.

Кроме того, третий президент Виктор Ющенко заявлял, что Меркель в свое время помешала движению Украины в НАТО.

Автор: Юрий Годован