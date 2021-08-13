Меркель покинет свой пост в сентябре.

Нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, которая в ближайшее время посетит Украину, после своего ухода с должности будет получать пенсию в размере около 15 тысяч евро.

Об этом пишет De Morgen, ссылаясь на расчеты Немецкой ассоциации налогоплательщиков.

Как известно, 67-летняя канцлер ФРГ после всеобщих выборов в сентябре покинет свой пост. Расчет экспертов был основан на ее многолетнем пребывании в немецком парламенте и времени на посту канцлера Германии.

После своей отставки она, как и другие бывшие президенты и канцлеры Германии, получит право на должность. Также Меркель получит деньги на офис-менеджера, двух помощников и водителя.

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Ранее сообщалось, что 22 августа Ангела Меркель посетит Киев с официальным визитом и встретится с Владимиром Зеленским.

Позже выяснилось, что канцлер ФРГ 20 августа прибудет в Москву и пообщается с Владимиром Путиным. Детали визита в Россию обещают раскрыть на следующей неделе.

В Верховной Раде уже назвали "плюс" того, что Меркель сначала будет общаться президентом России.

Автор: Юрий Годован