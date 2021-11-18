МВД предотвратило покушение на Лещенко.

Правоохранительные органы получили информацию о подготовке покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко несколько месяцев назад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко во время брифинга.

"Мы работали с первого дня в тесном сотрудничестве с генеральной прокуратурой... Наша совместная работа, я думаю, приведет к тому, что эти преступники уже никогда не смогут выйти на волю", - сказал глава Нацполиции.

МВД предотвратило покушение на Лещенко

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МВД предотвратило покушение на Лещенко.

Дело было связано непосредственно с его деятельностью в 2018 году, еще до занятия им любой государственной должности.

Заказчиками убийства был гражданин США и гражданка Украины. Им предъявлены подозрения по четырем статьям уголовного кодекса: похищение, вымогательство, нанесение тяжких телесных повреждений и покушение на убийство.

Сейчас заказчики находятся в изоляторе временного содержания, им грозит пожизненное заключение.

Кто такой Роман Лещенко

Окончил юридический факультет КНУ имени Т.Г. Шевченко. В 2019 году президент Владимир Зеленский назначил его уполномоченным по земельным вопросам.

Уже менее чем через год – головой Госгеокадастра, а еще менее чем через полгода Лещенко стал министром аграрной политики.

До этого занимался юридическими консультациями и аграрным консалтингом.

Лещенко находится во владельцах сельскохозяйственной компании "Прогресс", владеет 50% долей "Прогресс-молоко" и ООО "Иллюмин".

Автор: Леся Лещенко