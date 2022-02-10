Политическое ток-шоу "Право на владу" 10 января возвращается в эфир.

Темой снова станет напряженная ситуация на украинской границе, предостережения Москве со стороны Запада и конфронтация хозяина Кремля. 

Новый мир Байдена или новый мир Путина? Путин продолжает стягивать войска к границам Украины, наши западные союзники направляют к нам самолеты с оружием, иностранные лидеры и дипломаты курсируют между Киевом и Москвой. До какого предела могут подняться ставки? Будет ли встреча Зеленского и Путина? О чем ведутся закулисные переговоры, в том числе и по минским соглашениям? На каких условиях и какой ценой должны вернуть оккупированный Донбасс? Как изменилась ситуация для Украины после того, как в игру вступил Китай? Какова будет развязка нового "Карибского кризиса"?

В "Право на владу" сегодня будут участвовать следующие гости:

  • Ирина Венедиктова, генеральный прокурор;
  • Алексей Сухачев, и.о. Директора Государственного бюро расследований;
  • Ирина Верещук, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
  • Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа";
  • Сергей Власенко, народный депутат "Батькивщина";
  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиция";
  • Роман Костенко, народный депутат "Голос";
  • Александр Чалый, Чрезвычайный и Полномочный посол;
  • Александр Качный, народный депутат "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Виктор Бондарь, народный депутат, группа "За майбутнє";
  • Юрий Продан, министр топлива и энергетики (2007-2010 , 2014);
  • Михаил Чаплыга, политический эксперт;
  • Сергей Гармаш, представитель Донецка в Минской трехсторонней контактной группе;
  • Николай Колесник, куратор батальона "Кривбасс";
  • Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle из Берлина.

Начало эфира - в 21.45 по киевскому времени. Смотрите Право на владу онлайн на сайте УНИАН.