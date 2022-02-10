Политическое ток-шоу "Право на владу" 10 января возвращается в эфир.

Темой снова станет напряженная ситуация на украинской границе, предостережения Москве со стороны Запада и конфронтация хозяина Кремля.

Новый мир Байдена или новый мир Путина? Путин продолжает стягивать войска к границам Украины, наши западные союзники направляют к нам самолеты с оружием, иностранные лидеры и дипломаты курсируют между Киевом и Москвой. До какого предела могут подняться ставки? Будет ли встреча Зеленского и Путина? О чем ведутся закулисные переговоры, в том числе и по минским соглашениям? На каких условиях и какой ценой должны вернуть оккупированный Донбасс? Как изменилась ситуация для Украины после того, как в игру вступил Китай? Какова будет развязка нового "Карибского кризиса"?

В "Право на владу" сегодня будут участвовать следующие гости:

Ирина Венедиктова , генеральный прокурор;

, генеральный прокурор; Алексей Сухачев , и.о. Директора Государственного бюро расследований;

, и.о. Директора Государственного бюро расследований; Ирина Верещук , вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий; Давид Арахамия , лидер фракции "Слуга народа";

, лидер фракции "Слуга народа"; Сергей Власенко , народный депутат "Батькивщина";

, народный депутат "Батькивщина"; Юрий Бойко , сопредседатель фракции "Оппозиция";

, сопредседатель фракции "Оппозиция"; Роман Костенко , народный депутат "Голос";

, народный депутат "Голос"; Александр Чалый , Чрезвычайный и Полномочный посол;

, Чрезвычайный и Полномочный посол; Александр Качный , народный депутат "Оппозиционная платформа – За жизнь";

, народный депутат "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Виктор Бондарь , народный депутат, группа "За майбутнє";

, народный депутат, группа "За майбутнє"; Юрий Продан , министр топлива и энергетики (2007-2010 , 2014);

, министр топлива и энергетики (2007-2010 , 2014); Михаил Чаплыга , политический эксперт;

, политический эксперт; Сергей Гармаш , представитель Донецка в Минской трехсторонней контактной группе;

, представитель Донецка в Минской трехсторонней контактной группе; Николай Колесник , куратор батальона "Кривбасс";

, куратор батальона "Кривбасс"; Андрей Гурков , экономический обозреватель Deutsche Welle из Берлина.

Начало эфира - в 21.45 по киевскому времени. Смотрите Право на владу онлайн на сайте УНИАН.