Законопроект еще должен пройти второе чтение в Верховной Раде.

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3124, разработанный группой "Партия "За майбутнє", он запрещает правительству уклоняться от предоставления льгот семьям с детьми. Об этом сообщил народный депутат Украины Тарас Батенко, сопредседатель депутатской группы «Партия «За майбутнє».

«Сегодня сложилась ситуация, когда государство одной рукой дает семьям социальную помощь на ребенка, а другой рукой отнимает у них льготы.

Постановлением № 389 от 2015 года Кабинет Министров Украины включил в совокупный доход семьи большинство социальных пособий, в том числе на детей, пособие по безработице и другие выплаты, осуществляемые фондами социального страхования. Таким образом, правительство искусственно увеличило размер совокупного дохода семей с детьми, и соответственно значительная их часть перестала отвечать требованиям государства на получение ряда льгот», — заявил Тарас Батенко.

По его словам, законопроект № 3124 предусматривает, что социальная помощь на ребенка, инвалидам с детства и детям-инвалидам, а также пенсия в связи с потерей кормильца не включаются среднемесячного совокупного дохода семьи. И, соответственно, будет устранено основание для отмены ряда льгот семьям с детьми.

Как отметил Тарас Батенко, депутатская группа "Партия "За майбутнє" приложит все усилия, чтобы оперативно вынести законопроект на рассмотрение в сессионный зал во втором чтении.

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Автор: Григорий Бондарь