Денис Шмыгаль призвал свободолюбивый грузинский народ "помочь своему премьер-министру сделать правильный выбор".

Грузия задерживает отправление чартерного самолета с грузинскими добровольцами, которые готовы поддерживать Украину в противостоянии с российским агрессором.

"Храбрые грузинские братья ждут в аэропорту вылета в Украину. Надеюсь, Иракли Гарибашвили покажет свое мужество и даст разрешение на вылет. Украина и Европа ждут!", - написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он также призвал свободолюбивый грузинский народ "помочь своему премьер-министру сделать правильный выбор".

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия не планирует присоединяться к санкциям Запада против РФ за ее вторжение в Украину, потому что это "нанесет еще больший вред нашей стране и нашему народу".

Впоследствии стало известно, что грузинское правительство выделяет один миллион лари ($320 тысяч) для гуманитарной помощи Украине.

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