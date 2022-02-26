На выделенные средства закупят фармацевтическую продукцию и предметы медицинского назначения.

Грузинское правительство, которое ранее отказалось присоединяться к санкциям Запада против России, выделяет один миллион лари ($320 тысяч) для гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщила пресс-служба грузинского кабмина.

Соответствующий указ подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На выделенные средства закупят фармацевтическую продукцию и предметы медицинского назначения.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия не планирует присоединяться к санкциям Запада против РФ за ее вторжение в Украину, потому что это "нанесет еще больший вред нашей стране и нашему народу".

В ответ в Тбилиси и других городах страны 25 февраля состоялись массовые акции протеста против позиции правительства и с требованием отставки премьер-министра.

Стоит отметить, что в 2008 году во время российско-грузинской войны Украина поставила Грузии средства ПВО, в том числе системы "Бук".