Коалиция в поддержку Украины против кремлевского зла усиливается.

Позиция Германии по поддержке Украины меняется, нашей армии будут предоставлены комплексы Gepard.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что вчера на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча представителей оборонных ведомств более 40 стран - не только стран ЕС и НАТО - приняли участие государства Африки, Ближнего Востока и Персидского залива, Азиатско-Тихоокеанского региона.

По его словам, он также имел встречи с министрами обороны разных стран.

"В частности, я имел возможность поблагодарить министра обороны Германии Кристину Ламбрехт за решение о предоставлении Украине комплексов Gepard и другие шаги в поддержку Украины. Позиция правительства Германии меняется, в том числе – благодаря позиции лично госпожи министра. Мы это очень ценим", - сообщил министр.

Резников сказал, что встречался с "большим другом Украины" – министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

"Роль наших британских партнеров невозможно переоценить, мы уверены в их надежной поддержке и никогда не забудем, кто был рядом с Украиной в самый сложный момент", - добавил он.

Резников рассказал, что встретился с моими коллегами из Канады и Польши – министром Анитой Ананд и министром Мариушом Блащаком.

"С этими государствами у Украины особые отношения, это наши стратегические партнеры. Кроме военной поддержки, Польша приютила миллионы наших людей, а Канада всегда была нашим другом и сейчас это постоянно доказывает", - отметил он.

Министр сообщил, что также встречался с министрами обороны Нидерландов, Турции, Италии, Румынии, Словакии, Болгарии, Эстонии, Литвы.

"Каждое из этих государств оказывает Украине неоценимую поддержку, за которую мы бесконечно благодарны. В целом коалиция в поддержку Украины против кремлевского зла усиливается", - подчеркнул Резников.

Как писал УНИАН, Германия наконец одобрила передачу Украине тяжелого вооружения. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время саммита на американской авиабазе "Рамштайн" заявила, что Берлин выделит Украине 30 зенитных танков Gepard.

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