Он проигнорировал уже три повестки на следственные действия и якобы находится в больнице.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины призвали народного депутата Сергея Кузьминых прекратить игнорировать вызовы к правоохранителям и не бояться закона.

Соответствующее заявление размещено на странице САП в Facebook.

"С 31 января 2022 года народный депутат в понимании Уголовного процессуального кодекса Украины приобрел статус подозреваемого, что в соответствии со ст. 42 УПК Украины возлагает на указанное лицо ряд обязанностей, в том числе и прибыть к следователю, прокурору или в суд по первому требованию. Вместе с тем будучи заранее надлежащим образом уведомленным о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, народный избранник проигнорировал три повестки о вызовах на 29, 31 января и на 1 февраля, в правоохранительные органы не явился", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеПредложение миллионной взятки: "шишке" из Минобороны избрали меру пресечения

Также в САП сообщают, что по непроверенным данным Кузьминых сейчас якобы находится в больнице. Об этом правоохранителям 31 января сообщил человек, представившийся защитником нардепа, хотя о неприбытии он, как подозреваемый, должен сообщать лично.

Кроме этого, в САП отмечают, что не прибыть на следственные действия лицо может только когда действительно не в состоянии это сделать, а самого факта пребывания в больнице недостаточно.

"Уважительной причиной неявки лица на вызов среди прочего является пребывание в учреждении здравоохранения в связи с лечением лишь при условии невозможности временно покинуть это заведение", - говорится в сообщении.

Дело нардепа Кузьминых

Как сообщал УНИАН, 28 января правоохранители задержали депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых во время получения взятки в 558 тысяч гривен.

По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Кузьминых.

Вас также могут заинтересовать новости: