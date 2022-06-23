Согласно стратегии защиты, Литва будет требовать увеличения количества размещаемых войск НАТО в восточноевропейских странах.

НАТО должно исходить из того, что угрозы со стороны России будут долговременными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта.

По его мнению, системное давление на Россию увеличивается, и она вынуждена на это реагировать. Атака на Литву - это в первую очередь атака на ЕС и НАТО, ведь Литва никаких действий не предпринимала, которые могут быть основанием для таких заявлений со стороны России. Литва просто выполняет санкции Европейского Союза, отметил он.

"РФ пытается атаковать конкретные страны-члены ЕС и НАТО, оказывать на них давление с целью расшатать единство. Но как Литва, так и в целом указанные организации, держат удар, о чем свидетельствуют заявления Жозеп Борреля и представителей Соединенных Штатов", - отметил Бешта.

По его словам, угрозы со стороны России усиливаются, и НАТО нужно исходить из того, что эти угрозы будут долговременными.

"Требование Литвы заключается в том, чтобы переходить к стратегии защиты, а это означает увеличение количества размещаемых войск НАТО на территории восточноевропейских государств", - пояснил Бешта.

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пригрозил Литве мерами в ответ на запрет транзита ряда грузов из России в Калининградскую область.

Власти Литвы с 18 июня запретили транзит через свою территорию в российский Калининград товаров, подпадающих под санкции ЕС.

В санкционный список ЕС, в частности, входят уголь, металлы, строительные материалы и передовые технологии. То есть, запрет охватит около 50% товаров, которые импортирует Калининград.

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