Глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко за время пребывания в должности президента Украины не допустил поставки необходимого западного оружия в Украину из-за собственных отношений с Путиным. Об этом сообщил блоггер Сергей Иванов, опубликовав соответствующее видео с заявлением Порошенко.

Блогер объясняет такое заявление экс-президента тем, что сотрудничество Порошенко и Путина было выгодно им обоим.

"Еще несколько лет назад в то время президент Порошенко на русском языке убеждал общество в том, что Украине не нужно современное летальное западное оружие. Фактически всю свою президентскую каденцию Порошенко сотрудничал и заигрывал с Путиным. Перманентный "жмуркуобнимательный" процесс был необходим Петру, чтобы не терять возможности зарабатывать в россии, доить вместе с Медведчуком государственную трубу etc. В свою очередь Путин пытался не допустить вооружения украинской армии", - написал блогер.

Иванов также привел факты, которые, по его мнению, стали результатами сотрудничества Путина и Порошенко.

"Именно поэтому по всей стране горели склады боеприпасов, Свинарчуки спокойно грабили оборонпром, добровольческие батальоны уничтожались в котлах на Донбассе, а власть, судя по отсутствию принятых мер и наказанных лиц, ничего не имела против. Именно поэтому к нам не ехали "хаймарсы" и "леопарды". Некоторые могут сказать, что Запад не хотел их давать. Но зачем западу давать то, от чего государство публично отказывается устами своего президента?", - отметил Иванов, - "То есть Порошенко не допустил западное вооружение в Украину, поскольку это было невыгодно Путину. Вероятно, была договоренность: слабая Украина в обмен на российский бизнес Петра", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее Петру Порошенко было объявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. По версии правоохранителей, он может быть причастен к организации преступной схемы снабжения угля из ОРДЛО.