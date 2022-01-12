В статье Politico Europe указывается, что судя по всему, бывший президент Украины хочет получить поддержку в деле о государственной измене, которую ему инкриминируют в Украине.

Перед возвращением в Украину Пётр Порошенко летит в Брюссель. Олигарх хочет привлечь внимание к своей персоне, отвлекая партнёров Украины от важных вопросов - агрессии РФ и возможной эскалации ситуации на государственных границах. Об этом пишет весомое европейское издание Politico Europe.

В статье указывается, что судя по всему, бывший президент Украины хочет получить поддержку в деле о государственной измене, которую ему инкриминируют в Украине.

Читайте такжеСуд арестовал всё имущество и активы Порошенко"Сегодня утром союзники по НАТО и российские дипломаты встретятся в штаб-квартире альянса, чтобы обсудить угрозы Кремля применить военную силу против Украины. Но в дело вмешивается неожиданный участник: Петр Порошенко, олигарх, бывший президент Украины, которого в прошлом месяце обвинили в государственной измене, а на прошлой неделе его активы были заморожены украинским судом, будет в Брюсселе", — говорится в статье издания.

По словам авторов публикации, Порошенко надеется встретиться с высокопоставленными чиновниками и привлечь внимание к своему судебному преследованию, которое, по его словам, носит политический характер.

Читайте такжеПоездку за границу не планировал: ГБР уличило адвокатов Порошенко во лжи"В недавнем заявлении в Facebook он сказал, что планирует предстать перед судом "не для того, чтобы защищать себя от Зеленского, а для того, чтобы защитить Украину от некомпетентного руководства". Приехав в Брюссель, Порошенко явно надеется избежать участи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, еще одного экс-любимца Запада, который сейчас находится в тюрьме после возвращения в Тбилиси в октябре после нескольких лет изгнания", — пишет Politico.

Напомним, Государственное бюро расследований Украины обвинило Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористических организации.

Обвинения связаны с тем, что Порошенко, будучи президентом, помогал пророссийским сепаратистам в Донбассе продать Киеву уголь на 54 миллиона долларов в 2014 и 2015 годах. Порошенко сотрудничал с Виктором Медведчуком, одним из ближайших друзей президента России Владимира Путина в Украине.

В Украину Порошенко планирует вернуться 17 января. Его группа поддержки, соратники и однопартийцы уже устроили массовую поддержку в соцсетях. А до этого в СМИ активно разгонялась история об аресте активов "Прямого" и 5 канала, которые ассоциируют с Порошенко. Но на самом деле в ГБР объяснили, что никаких ограничений в работе СМИ нет, а арест касался только имущества экс-президента.