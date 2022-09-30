В Евросоюзе отмечают, что Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина.

Лидеры государств и правительств 27 стран-членов Европейского союза заявляют, что никогда не признают аннексию Россией украинских оккупированных территорий.

Об этом говорится в заявлении членов Европейского Совета, обнародованном Представительством Евросоюза в Украине.

"Мы самым решительным образом отвергаем и единодушно осуждаем незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Намеренно подрывая международный порядок, основанный на правилах, откровенно нарушая основополагающие права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, а также основные принципы, закрепленные в Уставе ООН и международном праве, Россия ставит под угрозу глобальную безопасность", - отмечается в заявлении.

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"Мы не признаем и никогда не будем признавать ни незаконные "референдумы", которые Россия организовала как повод для дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, ни их сфальсифицированные и незаконные результаты. Мы никогда не будем признавать этой незаконной аннексии. Эти решения являются недействительными и не могут иметь никаких правовых последствий. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина. Мы призываем все государства и международные организации недвусмысленно не признать эту незаконную аннексию", - заявляют лидеры ЕС.

Отмечается, что перед лицом захватнической войны России, а также последнего этапа эскалации со стороны Москвы, Европейский Союз решительно поддерживает Украину и ее народ.

"Мы твердо поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Украина реализует свое законное право на защиту от российской агрессии, чтобы восстановить полный контроль над своей территорией, и имеет право освободить оккупированные территории в пределах своих международно признанных границ. Ядерные угрозы со стороны Кремля, военная мобилизация, стратегия ложного представления территории Украины как российской и дезинформация о том, что война может распространиться на территорию России, не поколебит нашу решимость", - говорится в заявлении.

Также лидеры ЕС уверяют, что будут усиливать ограничительные меры в ответ на противоправные действия России.

"Это будет способствовать усилению давления на Россию, чтобы она прекратила свою захватническую войну", - отмечается в документе.

"Мы повторяем, что Европейский Союз твердо стоит на стороне Украины и будет продолжать оказывать мощную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине сколько нужно", - подытоживается в заявлении.

Россия пытается аннексировать четыре области Украины

Как сообщал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединени к России, в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели принимать участия в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Сегодня Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву вернуться за стол переговоров.

Президент Владимир Зеленский ответил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ.

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