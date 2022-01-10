Президент показал, как начинает новую рабочую неделю в новом году. Но проиллюстрировал это, очевидно, старым фотоснимком.

В понедельник, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографией из рабочего кабинета.

Фотография появилась в Instagram-аккаунте президента.

На фотографии Зеленский позирует в маске за рабочим столом. "Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году", - подписал фото Зеленский.

Читайте такжеКабмин презентовал свои основные достижения за 2021 годЗа считанные минуты фото понравилось почти 30 тысяч пользователей. Фоловери президента оставили более 500 комментариев. Одни желают Зеленскому продуктивного года, а другие - критикуют.

Но наиболее внимательные пользователи сети отметили, что фото не сегодняшнее, а сделано оно еще в ноябре 2021 года:

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский коротко и оригинально поздравил православных украинцев с Рождеством.

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