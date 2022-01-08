Он поблагодарил сенаторов США Чака Шумера из Демократической партии и Теда Круза из Республиканской за согласие "поставить на голосование остановку российского "Северного потока-2".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов Америки поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, который предполагает введение санкций против "Северного потока-2".

Об этом Зеленский написал в Twitter.

Он поблагодарил сенаторов США Чака Шумера из Демократической партии и Теда Круза из Республиканской за согласие "поставить на голосование остановку российского "Северного потока-2".

"Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436", - отметил президент.

Читайте такжеЗа час подорожал в 6 раз: названа цена импортного газа в УкраинеРаньше Госдеп США выразил убеждение, что санкции, предложенные Крузом, подорвут "единый фронт" в Европе по усилиям противодействия агрессивным действиям РФ.

Документ предусматривает введение ограничений по трубопроводу РФ в течение 15 дней с момента его принятия. Для этого нужны 60 голосов, и республиканцы убеждены, что их удастся найти.

Администрация Байдена выступила против строительства "СП-2", поскольку проект России лишит Украину выгод по транзиту газа и сделает зависимым положение стран Европы от политики Кремля. В прошлом году Белый дом снял санкции с компаний, причастных к строительству трубы, с целью наладить отношения с Германией.

Республиканцы в Сенате, в том числе Тед Круз, регулярно критиковали мягкую позицию администрации Байдена и выступали за наложение жестких ограничений на геополитический проект Путина.

Берлин настаивает на запуске "Северного потока-2", поскольку стране нужен природный газ для перехода на "зеленую энергетику".

Сейчас процедуру по сертификации "трубы Путина" отложили из-за очевидных нарушений законодательства ЕС до момента устранения проблем.

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