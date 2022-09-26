По мнению эксперта, президенту РФ голосование на "референдуме" нужно не для того, чтобы показать какой-то результат.

Президенту РФ Владимиру Путину нужно голосование на так называемых "референдумах" на временно оккупированных украинских территориях, чтобы заставить людей смириться с оккупацией и связать всех общим преступлением.

Такое мнение высказал политолог Владимир Молчанов в эфире информационного телемарафона.

По его словам, голосование на "референдумах" нужно президенту РФ не для того, чтобы показать какой-то результат и повлиять таким образом на общественное мнение в мире.

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"На самом деле, чтобы показать какой-то результат, ему (Путину - УНИАН) это не нужно. Более того, эти наблюдатели которых он завез, какие-то маргиналы. Они уже в большинстве своем светились и ранее, в качестве, так сказать, журналистов или наблюдателей во время оккупации. Они никакого влияния на общественное мнение не имеют, и их сообщения о том, что все прошло в рамках закона или международного права, они никакой ценности не будут иметь", - сказал Молчанов.

По мнению политолога, сделать постановочные сюжеты оккупанты могли и без поквартирного обхода на временно оккупированных территориях страны с привлечением для этого большого количества военнослужащих Росгвардии.

"Потому что показать "картинку" они могли бы и без этих попыток. Сюжеты можно сделать даже не обходя квартиры и не подводя своих людей под какие-то там проклятия и опасности, что их действительно как-то сфотографируют. Кроме того, не отвлекать почти 10 тысяч солдат из Росгвардии на то, чтобы сопровождать всех сборщиков подписей", - пояснил свою мысль Молчанов.

Политолог считает, что мотивы проведения голосования на "референдуме" заключаются в том, чтобы запугать и сломать жителей временно оккупированных территорий.

"Единственное, чем можно это объяснить, - это во-первых запугать тех людей, которые сейчас не воспринимают оккупацию и пытаются как-то от нее дистанцироваться... А во вторых, кого-то сломать и, так сказать, связать с общим преступлением. Потому что согласно украинскому законодательству, участие в "референдуме" является уголовным преступлением по ст.111-1 УК и наказание за него вплоть до 12 лет с конфискацией", - подчеркнул Молчанов.

При этом он подчеркнул, что такое наказание в первую очередь ожидает организаторов таких "референдумов". Вместе с тем, оно не относится к обычным гражданам, которых оккупанты силой заставляют принимать участие в голосовании.

"Если вы голосуете под принуждением, под угрозой, то конечно вам ничего за это потом не будет. Но все же россияне прекрасно это понимают, что есть такая статья и можно запугивать людей, которые вынуждены будут проголосовать. Все, теперь вы уже, так сказать, у украинских нацистов в черном списке и вам ничего не остается, как нам дальше помогать и смириться хотя бы с этой оккупацией. Вот примерно такие, я думаю, у них мотивы", - подчеркнул Молчанов.

"Референдумы" на оккупированных территориях

Российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

В связи с низким процентом посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных оккупантов собирают подписи местных жителей непосредственно в местах их проживания.

В Мариуполе оккупанты отправляли "мобильные бригады" для проведения "голосования" в рамках псевдореферендума просто на рабочих местах жителей города.

Международное сообщество осудило намерения российских оккупантов. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной территории Украины.

Президент США Джо Байден также пообещал ввести серьезные экономические санкции против России в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".

24 сентября в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина созывает срочное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций в связи с псевдореферендумами. В МИД Украины отмечают, что РФ нужно привлечь к ответственности за попытки изменить международно признанные границы Украины.

24 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвали правоохранителей расследовать легитимность въезда и осуществления деятельности так называемых иностранных наблюдателей на "референдуме" на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет, в частности, о представителях России, Беларуси и Сирии.

25 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвали украинцев избегать участия в псевдореферендумах и не помогать оккупантам легализовать свое беззаконие. Также в Минреинтеграции предостерегают, что все, кто будет принимать добровольное участие в подготовке псевдореферендумов или сотрудничать с оккупантами, будут привлечены к уголовной ответственности.

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