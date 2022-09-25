Оккупанты объявят результаты псевдореферендума в Мариуполе 28 сентября.

Оккупанты объявят результаты псевдореферендума в Мариуполе 28 сентября, согласно которым большинство людей якобы проголосуют за вхождение в Россию.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в эфире телемарафона.

"Они объявили, что за 2 дня уже проголосовало 50%, и мы думаем, что им нужно еще два дня, после которых они провозгласят (результаты)", - сказал он.

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Андрющенко отметил, что в Мариуполе нет никаких наблюдателей, и оккупанты делают все, чтобы не открывать "участки" и не показывать, что там вообще пусто.

"Я думаю, что 28 сентября мы услышим окончательные результаты, которые по Мариуполю будут составлять где - то 87% явки, которые проголосуют за Россию, другие - за независимость так называемой "ДНР", - считает советник городского головы.

Псевдореферендумы РФ: как оккупанты лгут сами себе

Как сообщал УНИАН, с 23 по 27 сентября рашисти проводят на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.

В связи с низким процентом посещения избирательных участков" работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных оккупантов собирают подписи местных жителей непосредственно в местах их проживания.

В Мариуполе оккупанты отправляли "мобильные бригады" для проведения "голосования" в рамках псевдореферендуму просто на рабочих местах жителей города.

Справка УНИАН. Международное сообщество осудило намерения российских оккупантов. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной территории Украины.

Президент США Джо Байден также пообещал ввести серьезные экономические санкции против России в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".

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