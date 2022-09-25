Речь идет, в частности, о представителях России, Беларуси и Сирии.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призывает правоохранителей расследовать легитимность въезда и осуществления деятельности так называемых иностранных наблюдателей на "референдуме" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

"Оккупационная российская власть любой ценой пытается провести на временно оккупированных территориях свои псевдореферендумы. И настаивает, что они будут прозрачными и легитимными. Даже позвала иностранных наблюдателей", - говорится в заметке.

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Отмечается, что Минреинтеграции, всем ведомствам и правоохранительным органам уже известны их имена.

"Это представители самой России, а также Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР. По сути, они участвуют в коллективном преступлении против суверенного независимого государства Украина", - подчеркнули в министерстве.

Минреинтеграции отмечает, что референдумы на временно оккупированных территориях являются незаконными. "И призывает правоохранительные органы расследовать легитимность въезда, пребывания и осуществления любой деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях", - говорится в сообщении.

В министерстве также обратились к иностранцам и подчеркнули, что "все, кто осмелится потакать преступникам, сами становятся преступниками", и избежать ответственности не удастся.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

В частности, в Херсонской области оккупанты заставляют по несколько раз голосовать на "референдуме" одного человека. Сегодня, 24 сентября, первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что "избирательные участки" пустые, люди всеми способами пытаются избежать участия в "голосовании".

В связи с низким процентом посещения избирательных участков" работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных оккупантов собирают подписи местных жителей непосредственно в местах их проживания.

Международное сообщество осудило намерения российских оккупантов. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной территории Украины.

Президент США Джо Байден также пообещал ввести серьезные экономические санкции против России в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".

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