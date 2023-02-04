Также украинского гражданства лишено депутата Харьковского областного совета Никиту Шенцева и депутата Одесского городского совета Виктора Баранского.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины пятерых бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники в правоохранительных органах.

В частности, глава государства лишил украинского гражданства бывшего главу Министерства внутренних дел Украины Виталия Захарченко, бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, бывшего главу администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева, экс-министра образования Дмитрия Табачника и экс-главу Службы безопасности Украины Александра Якеменко.

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Также украинского гражданства лишили депутата Харьковского областного совета Никиту Шенцева и депутата Одесского городского совета Виктора Баранского.

Еще гражданство потеряли Александр Горбылев, Богдан Клюев и Виталий Слаба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, Зеленский заявил, что сделал очередной шаг с целью очистки Украины от тех, кто встал на сторону российского агрессора. В частности, Служба безопасности Украины сделала представление в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства.

Лишение украинского гражданства - последние решения

На фоне полномасштабной войны с РФ президент Украины подписал уже немало указов о лишении гражданства из-за связей с оккупантами.

Как заявил сам Зеленский, большинство лишенных гражданства Украины лиц имели паспорта другого государства. Президент отметил, что сейчас задача властей Украины обеспечить, чтобы все люди, имеющие двойное гражданство (включая гражданство Российской Федерации), и имеющие политическое или духовное влияние на наше государство - были лишены права на украинское гражданство.

Буквально 7 декабря Зеленский приостановил гражданство некоторых священников Украинской Православной церкви Московского патриархата. Речь шла о 13 священнослужителях.

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