СБУ разоблачила новые факты преступной деятельности бывшего министра, который подозревается в государственной измене.

Бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник находится на прямой "связи" с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Олегом Козловым. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения предатель координировал с представителем российской спецслужбы свою подрывную деятельность против Украины. В частности, по мнению следствия, он принимал активное участие в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

Вместе с этим, как проинформировали в СБУ, Табачник непосредственно выполнял задачи Москвы по "переформатированию" образовательной и медицинской отраслей на оккупированных территориях под нужды страны-агрессора.

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"Именно при его координации большинство учебных заведений и больниц региона были переоборудованы под казармы оккупационных группировок РФ. Соответствующие "мероприятия" предатель проводил совместно с гауляйтерами Сальдо и Балицким. Для предоставления Табачнику "статуса", осенью прошлого года его назначили "советником" руководителя оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области. Также фигуранта включили в местную ячейку кремлевской партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлены факты участия фигуранта в разграблении имущества жителей Мелитополя.

"Совместно с Мурадом Саидовым – так называемым "смотрящим" от Кадырова по региону, в апреле прошлого года они организовали вывоз в Крым сельхозтехники со складов местного агрохолдинга", - сообщает СБУ.

На основании собранных доказательств Табачнику дополнительно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Дело Дмитрия Табачника

Дмитрий Табачник возглавлял Министерство образования и науки Украины при президентстве Виктора Януковича - с марта 2010 по февраль 2014 года. После Революции Достоинства бежал в Россию. Как сообщал УНИАН, 7 июля 2015 года Служба безопасности Украины объявила экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника в розыск.

19 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны применил санкции против бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича, в частности против Табачника.

В ноябре 2022 года, по материалам СБУ, Табачнику было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

9 января 2023 г. Офис генерального прокурора сообщил, что наложен арест на средства бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника. Как сообщала Служба безопасности Украины, общая сумма арестованных активов Табачника превышает 2 млн долл.

4 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины пятерых бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича, в том числе экс-министра образования Дмитрия Табачника.

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