Дела Майдана: в Окружной админсуд Киева пришли с обысками

Суд продолжает работу в обычном режиме.

В Окружном административном суде Киева проводят обыски в рамках расследования дел Майдана.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Сегодня, 17 июля 2020 года, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований - расследование дел Майдана», - говорится в сообщении.

В суде отмечают, что следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела - на основании постановления Ленинского районного суда г. Кировоград. «Начиная с 2015 года это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева таким образом», - отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что суд продолжает работу в обычном режиме.

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