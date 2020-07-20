В НАБУ заявили, что дело против судей Окружного админсуда Киева не новое

На сегодняшний день изменился орган расследования - дело передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Дело о деятельности судей Окружного административного суда Киева не ново, сейчас расследование передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник во время пресс-конференции.

"Хочу уточнить, что в принципе в пятницу ничего нового не произошло. Год тому назад мы уже делали пресс-конференцию с тогдашним руководителем департамента Генеральной прокуратуры и показали часть этих записей. Дело расследовалось... Фактически это продолжение той истории, которая была год назад", - сказал Сытник.

По его словам, сейчас уже проведено исследование записей, которые были частично продемонстрированы год тому назад, и частично сейчас. "Процесс продолжается", - добавил руководитель НАБУ.

Он также отметил, что в Окружном административном суде Киева очень много дел, касающихся "чувствительных вопросов" государственного характера. "И это как раз инкриминируется - решение этих вопросов не способом законным, а с целью контроля и фактически захвата власти в государстве. А время покажет, чем это все закончится", - сказал Сытник.

Он также отметил, что сейчас изменился следственный орган по делу. "То, что мы можем сообщить: сейчас есть 7 подозреваемых судей. Руководитель судебной администрации Украины и ряд физических лиц - это те лица, которым сейчас объявлены подозрения. И только в пятницу дело, которое касалась того материала, который был получен в ходе проведения негласных следственных действий, это дело наконец - в производстве НАБУ. Потому что подозрения, которые объявлялись в пятницу, они проходили в рамках дела, которое было не в производстве Бюро и детективы Антикоррупционного бюро находились в следственной группе. На сегодняшний день уже органы расследования - это Антикоррупционное бюро, поэтому дальнейшие шаги - это меры пресечения и вопросы отстранения при наличии оснований от занимаемых должностей", - прокомментировал Сытник.

Читайте такжеОбыски в Окружном админсуде Киева: Волк и другие принимали заказные решения – САП

Как сообщал УНИАН, 17 июля состоялись обыски в Окружном административном суде Киева по "делам Майдана", а также в Государственной судебной администрации.

Позже журналист Юрий Бутусов сообщил, что детективы Антикоррупционного бюро предъявили подозрение в создании преступной организации и захвате власти председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю Госсудадминистрации Зеновию Холоднюку.

Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.

По данным САП, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая преследовала цель захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

В частности, для этого председатель ОАСК использовал схему подачи искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с заранее определенным результатом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram