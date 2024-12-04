НАТО ждет инаугурации Трампа, чтобы обсудить приглашение Украины, - глава МИД Латвии

По словам чиновницы дипломатического ведомства, об условиях приглашения Альянс будет говорить после прихода Трампа к власти.

Западные союзники ожидают инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы от этого отталкиваться в вопросах приглашения Украины в НАТО.

Об этом в Брюсселе заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает Sky News. По ее словам, это аспект, о котором говорят или молчат в Альянсе, но "это реальность".

"В целом мы - как политические лидеры - договорились, что Украина будет членом НАТО. Вопрос в том, какие условия, когда, и, очевидно, именно здесь Альянс должен объединиться. Все члены НАТО сейчас ждут, когда новая администрация США начнет работать. Это один из аспектов, о котором говорят или не говорят, но это реальность", - рассказала она.

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Глава МИД Латвии, которая является экс-чиновницей НАТО, отметила, что закаленная боями украинская армия станет важным вкладом в Альянс. Впрочем, "некоторые страны не чувствуют себя комфортно, приглашая в НАТО государство, которое находится в состоянии войны".

Украина просит о срочном вступлении в НАТО

Как писал УНИАН, в конце ноября президент Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с РФ даже без возвращения оккупированных Россией территорий. Но только при условии, что Украину немедленно примут в НАТО, чтобы предотвратить новое нападение России.

Чуть позже стало известно, что Украина официально призвала НАТО предоставить ей формальное приглашение на вступление в альянс уже на этой неделе. Соответствующее письмо МИД Украины направило в столицы всех стран НАТО.

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