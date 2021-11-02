Верховная Рада 2 ноября соберется дважды. Пленарное заседание запланировано на 10:00, а внеочередное - на 16:00.
Об этом указано в повестке дня парламента.
В ходе пленарного заседания народные депутаты продолжат рассматривать поправки в государственный бюджет на 2022 год. Всего осталось около 300 поправок, но рассматривать будут только основные, а именно – прожиточный минимум и минимальной зарплаты.
Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара и евро до конца 2021 годаКроме того, планируют устранить неточности или несогласованности в принятых законах:
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц (№2203);
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№ 5459-1);
- о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) (№ 5599).
Внеочередное заседание запланировано на 16:00. Его инициировал президент Владимир Зеленский.
Основной темой является противодействие пандемии коронавируса. Нардепы попытаются ужесточить наказание за подделку и покупку фейкового COVID-сертификата.
Читайте такжеВ "Дие" появилась новая возможность для получения COVID-сертификатаКроме того, рассмотрят законопроекты об изменениях в:
- Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду как суду первой инстанции;
- Бюджетного кодекса Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий;
- к статье 9-2 ЗУ "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;
- ЗУ "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" по приведению в соответствие с некоторыми законодательными актами;
- ЗУ "О политических партиях в Украине" относительно усовершенствования правового регулирования финансирования деятельности политических партий.
Госбюджет-2022
Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.
Документом предусмотрено уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от ВВП, сокращение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП - около 4%.
21 сентября 2021 года Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2022 год.
20 октября Верховная Рада начала процедуру рассмотрения государственного бюджета Украины в первом чтении, поддержав постановление относительно выводов и предложений Комитета по вопросам бюджета.