Второе заседание инициировал Зеленский

Верховная Рада 2 ноября соберется дважды. Пленарное заседание запланировано на 10:00, а внеочередное - на 16:00.

Об этом указано в повестке дня парламента.

В ходе пленарного заседания народные депутаты продолжат рассматривать поправки в государственный бюджет на 2022 год. Всего осталось около 300 поправок, но рассматривать будут только основные, а именно – прожиточный минимум и минимальной зарплаты.

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о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц (№2203);

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№ 5459-1);

о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) (№ 5599).

Внеочередное заседание запланировано на 16:00. Его инициировал президент Владимир Зеленский.

Основной темой является противодействие пандемии коронавируса. Нардепы попытаются ужесточить наказание за подделку и покупку фейкового COVID-сертификата.

Читайте такжеВ "Дие" появилась новая возможность для получения COVID-сертификатаКроме того, рассмотрят законопроекты об изменениях в:

Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду как суду первой инстанции;

Бюджетного кодекса Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий;

к статье 9-2 ЗУ "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;

ЗУ "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" по приведению в соответствие с некоторыми законодательными актами;

ЗУ "О политических партиях в Украине" относительно усовершенствования правового регулирования финансирования деятельности политических партий.

Госбюджет-2022

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Документом предусмотрено уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от ВВП, сокращение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП - около 4%.

21 сентября 2021 года Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2022 год.

20 октября Верховная Рада начала процедуру рассмотрения государственного бюджета Украины в первом чтении, поддержав постановление относительно выводов и предложений Комитета по вопросам бюджета.

Автор: Анастасия Горбачева