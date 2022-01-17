В 11:00 суд начнет избирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

В Киеве на улице Владимирской, 15 возле Печерского районного суда начали собираться сторонники Петра Порошенко.

Об этом сообщает издание LB.ua.

Сейчас здание суда усиленно охраняют правоохранители. Напротив стоит несколько автозаков.

Известно, что в 11: 00 суд начнет избирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня бывший президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко прибыл в аэропорт "Киев" (Жуляны).

Подозрение Порошенко в госизмене

В конце 2021 года стало известно, что Петру Порошенко отправили по почте подозрение в государственной измене. Сам Порошенко сейчас находится за границей.

Тогда же пятый президент записал видеообращение, в котором заявил, что вернется в Украину в январе. В ролике Порошенко рассказал, что находился в Варшаве, где запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, и намерен вернуться в Украину "по собственному графику".

Ранее в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле про преступную схему поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко. Имущество, на которое суд решил наложить арест, включает квартиры в Виннице и Киеве, имение в Козине, земельные участки, а также акции частных компаний. Известно, что свои самые ценные бизнес-активы, в том числе и кондитерскую корпорацию Roshen, экс-президент заблаговременно переписал на старшего сына.

Адвокаты Порошенко недавно заявили, что Офис генпрокурора и суд скрывают от общественности существование постановления о задержании их подзащитного для его доставки в суд.