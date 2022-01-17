Сегодня утром экс-президент должен прилететь в Киев.

Нардеп и пятый президент Украины Петр Порошенко, ранее заявивший, что не верит в арест по возвращении в Киев, все же допустил свое попадание в тюрьму.

Об этом говорится в его интервью сайту LB.ua.

Отвечая на вопрос, готов ли он заплатить миллиард гривень залога для избежания ареста, Порошенко отметил, что в суде следует обсуждать содержание подозрения, а не сумму.

"Поэтому для меня вопрос залога чисто технический. Потому что здесь на самом деле речь идет о политических преследованиях без каких-либо причин. Меня не интересует залог! Но я буду делать все, чтобы как можно более эффективно продолжить политическую деятельность. Если моим поездкам регионами, поездкам для встреч с нашими международными партнерами будут препятствовать, я против этого буду бороться - даже если залог будет позволять мне не быть за решеткой... Я еще выберу. Может, и за решеткой, если будет происходить такой беспредел... Как сказал классик: "Пусть сильнее грянет буря", - заявил депутат.

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В ответе на следующий вопрос экс-президент дал понять, что морально готов к взятию под стражу.

"Первое - я не сяду. Второе - я не позволю себя посадить. Я - не [Юлия] Тимошенко", - добавил Порошенко.

Подозрение Порошенко в госизмене

В конце 2021 года стало известно, что Петру Порошенко отправили по почте подозрение в государственной измене. Сам Порошенко сейчас находится за границей.

Тогда же пятый президент записал видеообращение, в котором заявил, что вернется в Украину в январе. В ролике Порошенко рассказал, что находился в Варшаве, где запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, и намерен вернуться в Украину "по собственному графику".

Ранее в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле про преступную схему поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко. Имущество, на которое суд решил наложить арест, включает квартиры в Виннице и Киеве, имение в Козине, земельные участки, а также акции частных компаний.

По данным адвокатов, экс-президент должен прибыть в Украину утром 17 января (по сообщениям СМИ, в 9:00). Также они заявили, что Офис генпрокурора и суд скрывают от общественности существование постановления о задержании Порошенко для его доставки в суд.