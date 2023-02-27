По его словам, власть не хочет спровоцировать Лукашенко отправить армию в Украину.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, почему Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Беларусью.

В интервью Радио Свобода он сказал, что у власти нет желания, чтобы армия Беларуси вторглась на территорию Украины. "Человек, который на сегодня имеет на территории Беларуси определенные полномочия, он так считает, он контролирует всю ситуацию. Вы хотите, чтобы мы на сегодня провоцировали ситуацию относительно определенных процессов на территории Беларуси? Я так не считаю", - сказал он.

По словам Данилова, власти делают все возможное для того, чтобы этого не произошло. Он отметил, на полигонах Беларуси сейчас находятся около 10 тысяч российских военных.

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"Они им предоставляют такую возможность. Но еще раз подчеркну, что у нас никакого желания нет, чтобы Беларусь и беларуское войско вступало совместно с русскими на стороне России", - добавил секретарь СНБО.

Угроза со стороны Беларуси

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, риск наступления российской армии со стороны Беларуси будет сохраняться в течение года.

Недавно Александр Лукашенко призвал лидеров стран-членов ОДКБ определиться и занять одну позицию по войне в Украине.

В то же время он заявлял, что готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси если "оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей".

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