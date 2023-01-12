В Генштабе отметили, что в нынешнем году угрозы нападения с беларусской территории будут сохраняться.

Угроза нанесения россиянами ракетных и дроновых ударов по Украине из территории Беларуси нарастает, также в течение года будет сохраняться риск сухопутного наступления ВС РФ из беларусской стороны.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов. Он напомнил, что на прошлой неделе на аэродром "Мачулищи" в Беларуси перебазировали не менее 10 вертолетов типа Ми-8 и Ми-24.

Он отметил, что также ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на белорусские аэродромы. Не исключаются полеты в воздушном пространстве Беларуси российской дальней авиации.

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"С учетом указанного возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применение дронов-камикадзе по территории нашего государства из воздушного пространства Беларуси", - предупредил Громов.

Также, по словам Громова, угроза наступления с Беларуси будет сохраняться и в этом году. Это связано с тем, что российская группировка войск будет развернута в Беларуси с целью проведения учений "Щит союза-2023". А вместо учений "Центр-2023" планируется провести маневры ВС РФ и Беларуси "Запад-2023".

Громов отметил, что особенностью этих учений является то, что в обоих случаях на территории Беларуси будет развернута российская группировка войск, которая может быть использована для нападения.

"... В течение года потенциальная угроза наступления ВС РФ с территории Беларуси будет сохраняться", - подчеркнул Громов.

При этом он уточнил, что в настоящее время мер по формированию противником ударной группировки для возобновления наступления на Украину с территории Беларуси не наблюдается.

Как Беларусь помогает РФ в войне против Украины

Беларусь помогает РФ вести войну против Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Именно из Беларуси наступали первые танки оккупантов на северный области Украины.

Также российская авиация постоянно использует воздушное пространство Беларуси для ракетных ударов по Украине.

Кроме того, Беларусь ремонтирует военную технику армии РФ, служит "хабом" для переброски российской техники и размещает у себя иранские дроны.

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