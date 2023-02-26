Такое развитие событий возможно в случае введения военного положения.

Для нужд армии Беларуси могут мобилизовать 1,5 миллиона человек. Это произойдет в случае объявления военного положения и перехода страны на "военные рельсы".

"Если взять по численности военные организации государства, может быть, раскрою некоторые секретные сведения, структуры военной организации государства, не Вооруженных сил, составят где-то до 1,5 млн человек в случае объявления военного положения и перевода экономики на военные рельсы", — цитирует госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича издание БелТА.

Стоит отметить, что население Беларуси составляет примерно 9,3 миллиона человек. В то же время Международный институт стратегических исследований насчитал в 2022 году около 48 тысяч человек в профессиональной армии и около 12 тысяч пограничников.

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Возможное наступление на Украину с Беларуси - что известно

Спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что на границе с Беларусью нет ударной группировки российских войск, которая могла бы пойти в наступление.

При этом в Беларуси заявили, что в так называемое народное ополчение могут собрать 100-150 человек.

24 февраля одному из ракетных подразделений Беларуси приказали подготовиться к боевому применению. Личный состав отработал комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовке технике.

В свою очередь министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что полоса вдоль украинско-российской и украинско-беларуской границы увеличится до 2 км в ширину.

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